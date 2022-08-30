Президент Узбекистана подписал указы о награждении группы азербайджанцев

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил группу азербайджанцев за большой вклад в укрепление уз дружбы и развитие стратегического партнерства, всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана.

Сообщается, что вокалистке Азербайджанского государственного музыкального театра имени Р. Бейбутова Гулянак Маммадовой присвоено почетное звание «Народная артистка Республики Узбекистан».

В свою очередь заведующий отделом Института востоковедения имени академика З.М. Буньядова Национальной академии наук Азербайджана, академик Шахин Мустафаев, заведующий кафедрой туркологии Бакинского государственного университета, профессор Рамиз Аскаров и заведующая отделом литературных связей Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана Института литературы имени Низами Национальной академии наук Азербайджана Алмас Биннатова награждены орденом «Дустлик».

Отдельным указом орденом «Дустлик» также награжден чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан Гусейн Гулиев.