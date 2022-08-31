БАКУ /Trend/ - Следующая встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем может состояться до конца ноября текущего года.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в заявлении президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля, распространенном по итогам сегодняшней встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Как и было условлено во время нашей последней встречи в мае, сегодня я принял Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Это была наша четвертая дискуссия в таком формате. Наши обсуждения были сосредоточены на последних событиях на Южном Кавказе и отношениях между ЕС и обеими странами", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что состоявшийся обмен мнениями был открытым и продуктивным.

"Я хотел бы поблагодарить за это обоих лидеров. Мы рассмотрели весь комплекс вопросов нашей повестки дня. Отрадно видеть, что было предпринято немало шагов по продвижению договоренностей, достигнутых во время нашей последней встречи", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что аналогичная встреча в трёхстороннем формате может вновь состояться до конца ноября.