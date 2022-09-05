БАКУ /Trend/ - 5 сентября посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой.

Как сообщили Trend в посольстве, на встрече посол Азербайджана поблагодарил министра культуры России за прием и рассказал об отношениях между Россией и Азербайджаном, в том числе о сотрудничестве в сфере культуры.

Полад Бюльбюльоглу также подробно проинформировал министра о деятельности в качестве председателя правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), мероприятиях, проводимых по линии Фонда.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам программы сотрудничества между министерствами культуры двух стран, расширения культурного сотрудничества в рамках международных организаций, обмена информацией о международных мероприятиях и возможности взаимного участия, установления прямых связей и совместной деятельности учреждений культуры двух стран, а также создания совместного кинопроекта, участия фильмов двух стран в кинофестивалях, организуемых Азербайджаном и Россией.

Кроме того, предметом обсуждения стало представление Азербайджана на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге в ноябре текущего года, а также возможность проведения Дней культуры Азербайджана в рамках данного форума.

(Перевод: Нубар Кулузаде)