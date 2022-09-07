Президент Ильхам Алиев: Сегодня имеются широкие возможности для дальнейшего углубления связей между Азербайджаном и Японией

БАКУ /Trend/ - Сегодня имеются широкие возможности для дальнейшего углубления связей между Азербайджаном и Японией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме, направленном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым премьер-министру Японии Фумио Кишиде по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией.

«Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Японией. Отрадно, что за истекший период наши дружественные связи получили развитие, расширилось наше сотрудничество в экономической, энергетической, инвестиционной, финансовой и других сферах, представляющих взаимный интерес. Компании, представляющие Японию, привлечены к ряду важных проектов в нашей стране и успешно осуществляют деятельность. В то же время заслуживает одобрение наше эффективное взаимодействие в энергетическом секторе, который является одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества.

Сегодня имеются широкие возможности для дальнейшего углубления связей между нашими странами, основанных на взаимном уважении и доверии, и нашего сотрудничества в различных областях. Верю, что, используя эти возможности, совместными усилиями мы добьемся дальнейшего развития и укрепления традиционно дружественных азербайджано-японских отношений и взаимовыгодного сотрудничества», - говорится в письме.