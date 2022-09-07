БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяются новые правила роспуска политической партии.

Как сообщает в среду Trend, этот вопрос отражен в первичном варианте нового закона "О политических партиях".

Согласно первичному варианту нового закона, роспуск политической партии возможен на основании решения съезда партии или решения суда в случаях, определенных настоящим законом и Гражданским кодексом Азербайджана.

Решение съезда партии о роспуске принимается в порядке, предусмотренном уставом политической партии.

Орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, подает иск в апелляционный суд о роспуске политической партии в следующих случаях: при нарушении политпартией требований статьи 4.3 настоящего закона; в случаях, предусмотренных статьями 7.3.2, 8.8 и 30.6 настоящего закона; в случае нарушения политпартией, деятельность которой приостановлена, требований, содержащихся в первой строке статьи 4.13 закона и ряде других случаев.

Решение апелляционного суда о роспуске политпартии принимается в соответствии с Административно-процессуальным кодексом Азербайджана на основании иска органа (учреждения), установленного соответствующим органом исполнительной власти. В течение трех дней со дня внесения записи о роспуске политической партии в государственный реестр юридических лиц орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, публикует и (или) распространяет в СМИ информацию о роспуске политической партии.

Другие вопросы, связанные с роспуском политпартии, регулируются Гражданским кодексом Азербайджана и законом Азербайджана "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

(Перевод: Нубар Кулузаде)