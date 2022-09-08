В Шамахы состоится второй Фестиваль винограда и вина (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 1-2 октября в Шамахы состоится второй Фестиваль винограда и вина.

Как сообщает в четверг Trend, фестиваль состоится в селе Мейсари Шамахинского района при совместной организации Государственного агентства по туризму, исполнительной власти Шамахинского района и Общественного объединения “Региональное развитие”.

Целями фестиваля, который проводится уже второй раз, является расширение традиций виноградарства в Азербайджане, поддержка развития местного виноградарства и виноделия, повышение экспортного потенциала винной продукции и диверсификация туристических возможностей. В программу фестиваля входят производство винограда и виноделие, организация просветительских мероприятий, связанных с туристическим потенциалом страны, концерты и шоу. В течение двух дней на территории, где будет осуществляться проект, фермеры представят свою продукцию, будут установлены дегустационные павильоны, работать гастрономические, пикниковые и развлекательные зоны, а также концертные программы с участием известных местных и зарубежных певцов, театрализованные шоу, инсталляции, связанные с виноградарством и виноделием.

Фестиваль винограда и вина не случайно проходит в Шамахы. Помимо того, что это один из ведущих аграрных районов Азербайджана, он известен как край виноградарства. Именно здесь путем народной селекции были выведены всемирно известные азербайджанские сорта винограда.

Развитие виноградарства в Азербайджане напрямую связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. В свое время благодаря его инициативе и руководству виноградарство в Азербайджане развивалось быстрыми темпами. Сегодня виноградарство в Азербайджане вновь развивается. Этому способствует организация Фестиваля винограда и вина в Шамахы, имеющем древние и богатые традиции в области виноградарства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)