Мы очень рады, что Азербайджан среди стран, оказывающих Украине гуманитарную поддержку - посол Польши

БАКУ /Trend/ - Мы очень рады, что Азербайджан находится среди тех стран, которые оказывают необходимую сегодня Украине гуманитарную поддержку.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.

Также он отметил, что очень опечален новостями о погибших в результате напряженности на армяно-азербайджанской границе.

"Примите мои глубочайшие соболезнования. Наши мысли с семьями и детьми погибших солдат. Я хочу пожелать как Украине, так и Азербайджану скорейшего наступления мира", - сказал посол.

Отметим, что в Баку прошла выставка детских рисунков под названием «Мама, я не хочу войны», организованная посольствами Польши и Украины в Азербайджане под патронажем министерства образования Польши.

Работы отражают детские страдания и переживания на фоне военных действий.