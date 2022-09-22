Азербайджанские НПО призвали Армению к миру (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 сентября в Агентстве государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) Азербайджана состоялось мероприятие по случаю Международного дня мира.

Об этом сообщили Trend в Агентстве господдержки НПО.

Выступивший на мероприятии член Наблюдательного совета Агентства Азер Аллахверанов подчеркнул, что азербайджанское государство и народ выступают за мир.

"Армения осуществляет политику агрессии против Азербайджана, совершила геноцид, теракты против азербайджанского народа. Азербайджан же всегда был и остается сторонником мира", - сказал он.

Аллахверанов отметил, что празднование дня мира во всем мире – это демонстрация единства миролюбивых народов во имя спасения человечества.

Выступившие на мероприятии представители неправительственных организаций Раде Аббас, Рауф Зейни, Тельман Мамедов, Мушвиг Алескерли, Махсати Гусейнова, Севиндж Федаи, Расул Джафаров, Ахмед Аббасбейли, Рамиль Искандерли отметили, что Азербайджан использует все возможности для обеспечения мира и спокойствия в регионе.

После выступлений мероприятие продолжилось взаимными дискуссиями.

В завершение мероприятия было принято обращение азербайджанских НПО по случаю Международного дня мира.