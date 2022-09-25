Армения все также придерживается практики имитации переговоров - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан привержен региональному миру, стабильности и развитию.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает в субботу Trend.

По его словам, развитие добрососедских отношений между Азербайджаном и Арменией ключ к миру на Южном Кавказе.

"Одновременно с развитием освобожденных территорий, Азербайджан инициировал процесс нормализации отношений с Арменией, основываясь на взаимном уважении территориальной целостности и независимости двух стран в рамках их границ", - сказал Байрамов.

Он отметил, что Азербайджан неоднократно выступал с инициативой проработать мирное соглашение с Арменией и утвердил с данной целью соответствующую комиссию. В то же время, Азербайджан выразил готовность к работе над делимитацией границы с Арменией, разблокировке коммуникаций в регионе и созданию Зангезурского коридора.

"Армения все также придерживается практики имитации переговоров и вместо выполнения своих обязательств, часто прибегает к провокациям для срыва мирного процесса", - сказал он.