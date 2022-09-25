Информация о якобы обстреле азербайджанской армией в направлении Басаркечарского района не сооветствует действительности - Минобороны

БАКУ /Trend/ - Распространенная в социальных сетях Армении информация о якобы обстрелах подразделенями Азербайджанской Армии в направлении Басаркечерского района в провокационных целях и ранениях наших военнослужащих, несущих боевое дежурство, в результате ответного огня армянских военных не соответствует действительности.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В министерстве отметили, что это очередная информационная провокация армянской стороны.

"Мы категорически опровергаем распространенную информацию. Пострадавших среди боевой техники и личного состава нет", - сообщили в минобороны.