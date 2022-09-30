Предпринимаем вместе с Азербайджаном шаги по восстановлению Шелкового пути - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Вместе с Азербайджаном, Грузией и странами Центральной Азии мы предпринимаем шаги для восстановления исторического Шелкового пути.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы стремимся превратить нашу страну в стратегический центр мировой торговли. Возросло значение коридора Восток-Запад. Мы вместе с Азербайджаном, Грузией и странами Центральной Азии предпринимаем шаги для восстановления исторического Шелкового пути", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)