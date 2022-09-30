Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Предпринимаем вместе с Азербайджаном шаги по восстановлению Шелкового пути - Чавушоглу

Политика Материалы 30 сентября 2022 13:10 (UTC +04:00)
Предпринимаем вместе с Азербайджаном шаги по восстановлению Шелкового пути - Чавушоглу

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Вместе с Азербайджаном, Грузией и странами Центральной Азии мы предпринимаем шаги для восстановления исторического Шелкового пути.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы стремимся превратить нашу страну в стратегический центр мировой торговли. Возросло значение коридора Восток-Запад. Мы вместе с Азербайджаном, Грузией и странами Центральной Азии предпринимаем шаги для восстановления исторического Шелкового пути", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости