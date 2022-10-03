В Азербайджане группе спортивных специалистов присвоено почетное звание "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе спортивных специалистов почетного звания "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" по случаю 50-летнего юбилея Федерации дзюдо Азербайджана.
Как сообщает Trend, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За заслуги в развитии азербайджанского дзюдо присвоить почетное звание «Заслуженный деятель физической культуры и спорта» следующим лицам:
Мамедли Эльнуру Чингиз оглу
Гараевой Севде Гияс гызы."