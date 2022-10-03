Инвестиции Германии в сектор ВИЭ Азербайджана откроют новую страницу в сотрудничестве между странами - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Инвестиции со стороны Германии в сектор возобновляемой энергии (ВИЭ) в Азербайджане откроют новую страницу в сотрудничестве между странами.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе мероприятия, посвященного Дню объединения Германии.

«Правительство Азербайджана всегда уделяло большое внимание сотрудничеству с Германией, особенно в секторе энергетики. Германия всегда поддерживала проект ЮГК, и поставки азербайджанского газа в Европу также приносят пользу немецкой компании Uniper», - сказал министр.

По его словам, сегодня, на фоне освобождения Карабаха от армянской оккупации и последующего развития сектора «зеленой» энергетики на освобожденных землях, Азербайджан рассчитывает на инвестиции со стороны Германии в сектор ВИЭ Азербайджана.

«Германия со своим богатым опытом в области ВИЭ сможет внести значительный вклад в экономику Азербайджана», - добавил Шахбазов.

Министр также отметил, что за последние 30 лет Азербайджан и Германия расширили диалог на политическом уровне, двусторонние связи, включая отношения сотрудничества по линии ЕС.

«Товарооборот между нашими странами за прошлый год вырос на 57 процентов и составил 1,3 миллиарда долларов. Германия стала пятым по счетом торговым партнером Азербайджана. За первые 7 месяцев текущего года товарооборот между странами составил 670 миллионов долларов», - добавил он.