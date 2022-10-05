Джейхун Байрамов провел трехсторонний телефонный разговор с главой МИД Армении по инициативе и при участии госсекретаря США

БАКУ /Trend/ - 4 октября 2022 года по инициативе и участии Государственного секретаря США Энтони Блинкена состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Указанный телефонный разговор с участием госсекретаря США получил высокую оценку, как продолжение переговоров, состоявшихся между министрами иностранных дел двух стран в Женеве 2 октября в соответствии с поручением подготовки текста мирного соглашения по итогам встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении 19 сентября в Нью-Йорке в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН при организации госсекретаря США, встречи помощника Президента Азербайджанской Республики Хикмета Гаджиева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с участием советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана 27 сентября в Вашингтоне, а также встречи лидеров Азербайджана и Армении 31 августа в Брюсселе с участием Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

В ходе телефонного разговора министр Джейхун Байрамов довел до сведения подробности встречи в Женеве. Подчеркнуты ожидание продолжения переговоров по тексту с элементами мирного договора, предложенного нами в ходе Женевской встречи. В соответствии с итогами женевской встречи положительно оценено решение о проведении очередного заседания двусторонней комиссии по делимитации в октябре с целью устранения возникшей в последнее время напряженности на неделимитированной границе и призыв о решении данных вопросов в рамках комиссии. Министр Джейхун Байрамов еще раз заявил, что Азербайджан привержен обеспечению мира и стабильности в регионе и готов подписать мирное соглашение. В то же время министр указал, что в постконфликтный период будет продолжена работа в направлении реинтеграции населения армянского происхождения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, подчеркнул, что сторонам важно избежать военных столкновений, ускорить переговоры по элементам предлагаемого мирного соглашения, продолжить работу в рамках комиссии по делимитации.

В ходе трехстороннего телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим аспектам процесса нормализации, а также достигнута договоренность о продолжении контактов для достижения существенного прогресса в решении вопросов.