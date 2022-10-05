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С 2025 года начнется возвращение азербайджанцев в родной город Агдам – Эмин Гусейнов

Политика Материалы 5 октября 2022 13:53 (UTC +04:00)
С 2025 года начнется возвращение азербайджанцев в родной город Агдам – Эмин Гусейнов

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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АГДАМ /Trend/ - С 2025 года начнется возвращение азербайджанцев в родной город Агдам.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов в кулуарах Азербайджанского национального градостроительного форума в Агдаме.

«Наши основные строительные проекты начнутся в конце следующего года. К концу 2024 года мы завершим все эти проекты. Надеемся, что жилые кварталы, учреждения культуры, административный центр, социальные учреждения, детские сады, парки – все, что необходимо для полноценной жизни, вся социальная инфраструктура, будет готова и введена в эксплуатацию к концу 2024 года», - сказал он.

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