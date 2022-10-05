ООН начнет оценку потребностей для восстановления города Агдам - Владанка Андреева

АГДАМ /Trend/ - ООН начнет оценку потребностей для восстановления города Агдам.

Как передает в среду корреспондент Trend, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе Азербайджанского национального форума по градостроительству на тему «Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период» в городе Агдам.

«Исследовательская миссия совместно с ЕС, Всемирным банком была проведена еще в марте, в Агдаме в том числе, и мы думаем, что уже через несколько недель начнется оценка потребностей для восстановления этих территорий», - сказала она.

По словам Андреевой, ООН оказывает Азербайджану поддержку в таком важном вопросе, как разминирование, а также в переходе к «зеленой» экономике.

«Постконфликтный период дает возможность Азербайджану ускорить достижение устойчивых целей развития и в целом улучшить качество жизни населения. Мы разрабатываем свою стратегию вместе с правительством на основе таких направлений, как конкурентоспособная экономика, инклюзивный рост, наращивание человеческого капитала и, конечно же, чистая окружающая среда», - отметила она.