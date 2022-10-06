В Центре Гейдара Алиева состоится концерт, посвященный Вагифу Мустафазаде

БАКУ /Trend/ - 16 декабря в Центре Гейдара Алиева состоится концерт "Anam. İçərişəhər. Xəzər…", посвященный Дню памяти всемирно известного музыканта, легенды джаза Вагифа Мустафазаде. И не случайно концерт так называется. Вагиф Мустафазаде, родившийся в Ичеришехер в Баку, расположенном на берегу Каспия, всегда признавался, говоря о причинах творческих успехов: "Потому что были мама, Ичеришехер и море".

Как сообщает Trend, на концерте известные представители азербайджанской джазово-мугамной музыки исполнят произведения Вагифа Мустафазаде. В концерте примут участие Алим Гасымов, Эльбек Мамедзаде, Эльчин Ширинов, Эльвин Баширов, Эмиль Афрасиаб, Этибар Асадли, Исфар Сарабский, Искандер Алескеров, Мир Муса Сеидзаде, Ниджат Асланов, Риад Мамедов, Руслан Гусейнов, Шахин Новрасли, а также инструментальный ансамбль "Гайтагы" под руководством Анвера Садыгова и Бакинский камерный оркестр (Baku Chamber Orchestra) под управлением дирижера Фуада Ибрагимова.

Родившийся в 1940 году выдающийся композитор, пианист, основоположник джазово-мугамного стиля, заслуженный артист Азербайджанской ССР, лауреат Государственной премии Вагиф Мустафазаде получил первое музыкальное образование в музыкальной школе № 1, где работала его мать Зивяр Алиева. В 1957-1963 годах Вагиф Мустафазаде продолжил образование в музыкальной школе имени Асафа Зейналлы. В 1964 году поступил в Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибейли. В 1965 году был приглашен в Тбилиси в качестве музыкального руководителя знаменитого ансамбля "Ореро", в том же году создал при грузинской государственной филармонии джазовое трио "Кавказ". В 1967-68 годах участвовал в Международном джазовом фестивале в Таллине.

Вернувшись в 1968 году в Баку по приглашению выдающегося композитора Рауфа Гаджиева, Вагиф Мустафазаде в 1969 году был удостоен первой премии на фестивале "Джаз-69" в Баку. В 1970 году создал вокальный квартет "Лейли", а в 1971 году - вокально-инструментальный ансамбль "Севиль" при Госрадио.

В 1977 году стал лауреатом джазового фестиваля в Донецке, а в 1978 году был удостоен звания лауреата и лучшего пианиста на джазовом фестивале в Тбилиси. В 1979 году с композицией "В ожидании Азизы" занял первое место как лучший композитор на международном конкурсе джазовых композиций в Монако и стал обладателем премии "Белый рояль". В том же году ему было присвоено почетное звание заслуженного артиста Азербайджана.

Вагиф Мустафазаде объединил наши мугамы с традиционной джазовой техникой, создав синтез мугама и джаза. Подобные нововведения, сделанные им в нашей музыке, актуальны и сегодня, и многие музыканты используют в своих выступлениях синтез джаза и мугама, созданный Вагифом Мустафазаде.

(Перевод: Фидан Мустафаева)