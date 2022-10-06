Задержаны главный архитектор ИВ и завотделением психиатрической больницы Лянкярана

БАКУ /Trend/ - В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании обращений, поступивших в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, начальник архитектурно–строительного отдела аппарата главы исполнительной власти Лянкяранского района - главный архитектор Абдуллаев Эльгюн Азизулла оглу и заведующий отделением Лянкяранской городской межрайонной психиатрической больницы Нуриев Насраддин Шахрза оглу задержаны с поличным при получении взятки.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Новость обновляется