Сегодня Азербайджан осуществляет крупные энергетические проекты - Руфиз Хафизоглу (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Благодаря взвешенному политическому и экономическому курсу, проводимому Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан на фоне внутренней стабильности реализует крупные экономические, энергетические проекты.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель директора АМИ Trend Руфиз Хафизоглу в эфире программы "Əsas məsələ" на телеканале AzTV.

По его словам, для реализации экономических проектов в первую очередь необходима стабильность.

«Азербайджан реализует крупные экономические, энергетические проекты, и это важное событие на фоне внутренней стабильности. С другой стороны, энергетические проекты Азербайджана, в отличие от энергетических проектов других государств, не использовались в качестве политического давления», - сказал Хафизоглу.

Касаясь встречи лидеров Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета Европейского союза в Праге, он отметил, что формат Минской группы ОБСЕ и нынешний Брюссельский формат полностью отличаются друг от друга.

«Потому что реальность в том, что Минская группа собиралась лишь для того, чтобы вести разговоры», - сказал Хафизоглу.

Он также отметил, что армянскому обществу годами внушалось, что тюрки – его враги.

«Армянское лобби в Америке оказывало в той или иной форме давление на бывшие власти Армении на предмет того, что любые переговоры с Турцией невозможны. Ведь нормализация турецко-армянских отношений означает крах армянского лобби. Азербайджан создал другую реальность после 44-дневной войны. Азербайджан победил во второй Карабахской войне, и благодаря созидательной работе, проводимой в течение двух лет на освобожденных от оккупации землях, разрушенный армянами Карабах возрождается», - добавил Руфиз Хафизоглу.

(Перевод: Фидан Мустафаева)