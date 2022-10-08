На освобожденных территориях быстрыми темпами развивается базовая и социальная инфраструктура - Эмин Гусейнов

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях быстрыми темпами развивается базовая и социальная инфраструктура.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

"Ведутся работы в сферах транспорта и логистики, энергоснабжения, водоснабжения, телекоммуникаций. Идет строительство девяти магистралей и двух железных дорог. В области социальной инфраструктуры уже реализованы четыре проекта в связи со школами. В ближайшее время начнется строительство двух школ и больниц в Агдаме и Физули. В Карабахском экономическом районе мы уже начали строительство жилых домов. Сохранение культурного наследия - еще один важный приоритет. В Агдаме восстанавливаются мечети Джума и Гияслы, Дворец Панахали хана, а в ближайшее время начнутся восстановительные работы в комплексе Имарет», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)