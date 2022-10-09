Во французской прессе опубликована статья об итогах саммита в Праге

БАКУ /Trend/ - Во французском новостном портале La Gazette опубликована статья о встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Франции Эммануюлем Макроном, Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках первого саммита «Европейское политическое сообщество» в Праге и о признании Арменией территориальной целостности Азербайджана согласно заявлению, принятому по итогам этой встречи.

Как сообщает Trend, в статье отмечается, что Армения и Азербайджан еще раз демонстрируют свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года и признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

"Стороны заявили, что это составляет основу для деятельности комиссии по делимитации, и следующее заседание комиссии должно состояться в конце октября в Брюсселе", - говорится в статье.

Также подчеркивается, что Армения согласилась на функционирование миссии ЕС на границе с Азербайджаном.

"Азербайджан также согласился сотрудничать с этой миссией, которая начнет свою работу в октябре и завершит ее через 2 месяца", - говорится в статье.