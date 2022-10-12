Во французской прессе опубликована статья о твердой позиции Азербайджана на встрече в Праге

БАКУ /Trend/ - На французском новостном портале La Gazette опубликована статья о том, что 6 октября в ходе четырехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС в рамках первого саммита «Европейское политическое сообщество» в Праге еще раз подтвердилось, что Армения не является суверенным государством.

Как сообщает Trend, в статье отмечается, что участие Франции во встрече придавало Пашиняну уверенности, а французская сторона в свою очередь не скрывала своей поддержки Армении.

В статье говорится, что Армения и Франция предполагали, что смогут оказать давление на Азербайджан: "Однако твердая позиция и принципиальность азербайджанской стороны не позволили этого сделать - на встрече, которая длилась более пяти часов и состояла из двух частей, была предотвращена попытка давления на Азербайджан в любой форме".

Как подчеркивается, в итоговом заявлении Азербайджан и Армения признали территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Устава ООН. Тем самым Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана, говорится в статье.

Также отмечено, что в рамках этой встречи ЕС и Франция хотели создать совместную пограничную мониторинговую миссию, чья деятельность будет охватывать и территорию Азербайджана. Однако Азербайджан, который дорожит своим суверенитетом, возразил против этого. Тем самым было решено, что эта миссия будет действовать только на территории Армении, Азербайджан же будет сотрудничать с миссией в соответствии со своими интересами. Пограничная миссия будет способствовать мерам укрепления доверия и делимитации границ.

В заключение в статье отмечается, что на этой встрече интересы Азербайджана вновь были защищены должным образом.

«Армения же, согласившись на работу этой пограничной миссии у себя, еще раз показала, что не является суверенным государством. Это также новый и серьезный шаг против России», - говорится в статье.

(Перевод: Фидан Мустафаева)