Во французской прессе опубликована статья об отсутствии правовой оценки международными организациями бомбардировки Гянджи Арменией

БАКУ /Trend/ - На французском новостном портале La Gazette опубликована статья, посвященная вопросам, связанным со второй годовщиной систематических террористических атак на мирное население Гянджи со стороны военно-политического руководства Армении, и тем, что международные организации до сих пор не дали правовой оценки этим преступлениям.

Как сообщает в четверг Trend, в статье отмечается, что в октябре 2020 года город Гянджа пять раз подвергался бомбардировкам со стороны ВС Армении.

"В ходе атак был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре города, зданиям, включая жилые дома, автомобилям", - говорится в статье.

Было отмечено, что наряду с городом Гянджа, Армения наносила удары баллистическими ракетами, тяжелой артиллерией и по другим азербайджанским городам - по Барде, Евлаху, Бейлагану, Тертеру, Габале, Геранбою, Агджабеди и Хызы.

В статье говорится, что в результате этих атак погибли 93 мирных жителя, в том числе 12 детей и 27 женщин. 454 человека, в том числе 35 детей - получили ранения различной степени тяжести, 181 ребенок потерял одного из родителей, 5 - обоих родителей, погибли все члены одной семьи.

Также было отмечено, что несмотря на то, что азербайджанская сторона обращается с фактами о террористических атаках Армении на Гянджу и другие города страны в международные организации, эти структуры предпочитают молчать и не оказывают никакого давления на Ереван.

«Существуют тысячи фактов жестокого убийства армянами азербайджанского гражданского населения. Армянами совершен геноцид азербайджанцев в Ходжалы, Башлыбеле, Гарадаглы, что доказано фактами, фото- и видеосвидетельствами. Равнодушие международных организаций к фактам, связанным с этими преступлениями, к фото- и видеосвидетельствам гянджинского террора, гибели мирных людей, демонстрирует их предвзятое отношение», - говорится в статье.

В заключение в статье отмечается, что в архивах соответствующих органов Азербайджана имеются официальные документы, видео- и фотоматериалы об этих преступлениях, включая информацию о типе ракет, которыми были нанесены удары по мирным городам страны.

Международным организациям следует дать правовую оценку этим событиям, наказать военных преступников, вынести справедливые решения относительно преступлений, совершенных армянами, чтобы доверие и уважение азербайджанского народа к этим организациям возросло, говорится в материале.

(Перевод: Фидан Мустафаева)