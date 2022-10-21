Во французской прессе опубликована статья об открытии Зангиланcкого международного аэропорта

БАКУ /Trend/ - На французском новостном портале La Gazette опубликована статья о церемонии открытия Зангиланского международного аэропорта, которая состоялась 20 октября с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает в пятницу Trend, в статье отмечается, что Зангиланский международный аэропорт, длина взлетно-посадочной полосы которого составляет 3 000 метров, а ширина - 60 метров, имеет потенциал для приема всех типов самолетов, в том числе широкофюзеляжных грузовых самолетов.

Также было подчеркнуто, что Зангиланский международный аэропорт является одним из основных объектов, способствующих превращению Карабаха в важный транспортный узел.

«Это второй аэропорт международного значения, введенный в эксплуатацию после аэропорта в Физули на освобожденных от оккупации территориях. Третий аэропорт строится на территории Лачинского района», - говорится в статье.

Кроме того, было отмечено, что Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) присвоила Зангиланскому аэропорту код ZZE.

(Перевод: Фидан Мустафаева)