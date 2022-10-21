Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Во французской прессе опубликована статья об открытии Зангиланcкого международного аэропорта

Политика Материалы 21 октября 2022 10:00 (UTC +04:00)
Во французской прессе опубликована статья об открытии Зангиланcкого международного аэропорта

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - На французском новостном портале La Gazette опубликована статья о церемонии открытия Зангиланского международного аэропорта, которая состоялась 20 октября с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает в пятницу Trend, в статье отмечается, что Зангиланский международный аэропорт, длина взлетно-посадочной полосы которого составляет 3 000 метров, а ширина - 60 метров, имеет потенциал для приема всех типов самолетов, в том числе широкофюзеляжных грузовых самолетов.

Также было подчеркнуто, что Зангиланский международный аэропорт является одним из основных объектов, способствующих превращению Карабаха в важный транспортный узел.

«Это второй аэропорт международного значения, введенный в эксплуатацию после аэропорта в Физули на освобожденных от оккупации территориях. Третий аэропорт строится на территории Лачинского района», - говорится в статье.

Кроме того, было отмечено, что Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) присвоила Зангиланскому аэропорту код ZZE.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости