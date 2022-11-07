БАКУ /Trend/ - Победа Азербайджана – результат решительной и сбалансированной политики Президента Ильхама Алиева.

Об этом заявил генеральный директор Caspian Group Holding Роб Собхани в беседе с Trend.

По его мнению, годовщина освобождения Карабаха от армянской оккупации является ярким напоминанием о том, как мудрые и решительные действия Президента Ильхама Алиева изменили историю Азербайджана и всего региона к лучшему.

"Мудрое решение Президента Азербайджана Ильхама Алиева освободить Карабах следует рассматривать в контексте его первоначального желания - урегулировать конфликт с Арменией мирным путем. Когда Армения отказалась сдать оккупированные территории, а западные державы не смогли заставить ее согласиться на мир, и когда 27 сентября 2020 года Армения в очередной раз совершила провокацию против Азербайджана, тогда Президент Ильхам Алиев принял историческое решение - освободить Карабах в интересах народа Азербайджана", - сказал он.

Собхани отметил огромную мудрость Президента Ильхама Алиева и его уверенность в применении современных технологий в усилиях по освобождению Карабаха.