Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил свои соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару в связи со взрывом в центре Стамбула.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Я был глубоко опечален известием о гибели и ранении людей в результате вероломного взрыва в центре Стамбула. Ваша боль - наша боль.

Желаю милости Аллаха тем, кто погиб в результате этой трагедии, разделяю боль их близких и выражаю глубочайшие соболезнования их семьям. Желаю выздоровления всем пострадавшим.

Аллах ряхмят элясин", - говорится в соболезновании.