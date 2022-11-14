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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Политика Материалы 14 ноября 2022 07:50 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил свои соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару в связи со взрывом в центре Стамбула.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Я был глубоко опечален известием о гибели и ранении людей в результате вероломного взрыва в центре Стамбула. Ваша боль - наша боль.

Желаю милости Аллаха тем, кто погиб в результате этой трагедии, разделяю боль их близких и выражаю глубочайшие соболезнования их семьям. Желаю выздоровления всем пострадавшим.

Аллах ряхмят элясин", - говорится в соболезновании.

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