Президент Ильхам Алиев: Мы не понимаем тех, кто говорит о политическом исламе

БАКУ/Trend/ - Религия не должна вмешиваться в политическую жизнь. Мы не понимаем тех, кто говорит о политическом исламе. Это не характерно для Азербайджана. И одним из наших достижений в регионе как независимой страны является то, что мы смогли усилить светский характер нашего общества, уважая в то же время религиозные чувства всех наших сограждан.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика» в Университете AДA.

Коснувшись восстановительных работ, осуществляемых сейчас в Карабахе, глава государств рассказал о факте незаконного восстановления во время оккупации мечети в Шуше и ее повреждении одной из иранских компаний: «Это был большой скандал, потому что когда мы пригласили иранского посла в Министерство иностранных дел, сказав, что «Вы не имеете права этого делать, не имеете права трогать мечеть, вы, в первую очередь, не имеете права посещать без нашего согласия Шушу, которая является частью Азербайджана». И это опять было знаком солидарности с армянами, которые разрушили 65 из 67 мечетей в Карабахе и Зангезуре и одну мечеть в Агдаме, которую вы увидите. Они использовали их в качестве хлева для коров и свиней, а минареты использовались в качестве наблюдательного пункта за передвижением азербайджанских войск. А мечеть в Шуше была, так сказать, «обновлена» для демонстрации так называемой «толерантности» армян, и названа персидской мечетью».

Президент подчеркнул, что у мечети нет национальности. «Ее нельзя назвать персидской или еще как-то. Это часть нашей истории, и никто из нас не забыл это. Поэтому отделение религии от политической жизни – это наша модель и она успешна. В Азербайджане у нас полное единство среди мусульман, вне зависимости от того, шииты они или сунниты. В наших мечетях практикуется уникальный опыт совместного намаза суннитов и шиитов. Как мы можем разделять их, когда все они являются азербайджанцами?», - сказал глава государства.