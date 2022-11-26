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В соцсетях проведена кампания в знак протеста против действий Национальной ассамблеи Франции

Политика Материалы 26 ноября 2022 13:26 (UTC +04:00)
В соцсетях проведена кампания в знак протеста против действий Национальной ассамблеи Франции

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БАКУ /Trend/ - В знак протеста против вынесения Национальной ассамблеей Франции на голосование резолюции против Азербайджана соотечественники, проживающие в Европе, провели кампанию в социальных сетях под хэштегом #Stophypocrisy (конец лицемерию!).

Как сообщает в субботу Trend, кампания направлена на привлечение внимания мировой общественности к агрессивной политике, проводившейся Арменией в отношении Азербайджана в течение 30 лет, к вандализму, геноциду, военным преступлениям Армении, массовым захоронениям, терроризму, минированию ею территорий Азербайджана, нанесению Арменией ущерба экологии, сжиганию земель и вырубке редких деревьев на территории Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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