В соцсетях проведена кампания в знак протеста против действий Национальной ассамблеи Франции

БАКУ /Trend/ - В знак протеста против вынесения Национальной ассамблеей Франции на голосование резолюции против Азербайджана соотечественники, проживающие в Европе, провели кампанию в социальных сетях под хэштегом #Stophypocrisy (конец лицемерию!).

Как сообщает в субботу Trend, кампания направлена на привлечение внимания мировой общественности к агрессивной политике, проводившейся Арменией в отношении Азербайджана в течение 30 лет, к вандализму, геноциду, военным преступлениям Армении, массовым захоронениям, терроризму, минированию ею территорий Азербайджана, нанесению Арменией ущерба экологии, сжиганию земель и вырубке редких деревьев на территории Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)