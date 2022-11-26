Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Началась поездка в Агдам участников международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend, в состав делегации входят руководители и представители ведущих мозговых центров США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Франции, Израиля, Швейцарии, Италии, Грузии, Канады, Египта, Пакистана, Польши, Румынии, России и Турции.

Вначале делегация посетила крепость Шахбулаг в Агдаме.

Отметим, что 25 ноября в Баку в Университете АDА прошла международная конференция «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

В мероприятии приняли участие руководители и представители ведущих мозговых центров США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Франции, Израиля, Швейцарии, Италии, Грузии, Канады, Египта, Пакистана, Польши, Румынии, России и Турции.

На конференции были обсуждены аспекты безопасности Среднего коридора, экономические возможности региона. В частности, с этой точки зрения состоялся обмен мнениями по таким темам, как значимость Зангезурского коридора, новые транспортные возможности, которые создаст коридор Восток-Запад, расширение и диверсификация международных грузоперевозок.

(Перевод: Нубар Кулузаде)