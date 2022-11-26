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Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)

Политика Материалы 26 ноября 2022 14:33 (UTC +04:00)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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АГДАМ /Trend/ - Началась поездка в Агдам участников международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend, в состав делегации входят руководители и представители ведущих мозговых центров США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Франции, Израиля, Швейцарии, Италии, Грузии, Канады, Египта, Пакистана, Польши, Румынии, России и Турции.

Вначале делегация посетила крепость Шахбулаг в Агдаме.

Отметим, что 25 ноября в Баку в Университете АDА прошла международная конференция «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

В мероприятии приняли участие руководители и представители ведущих мозговых центров США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Франции, Израиля, Швейцарии, Италии, Грузии, Канады, Египта, Пакистана, Польши, Румынии, России и Турции.

На конференции были обсуждены аспекты безопасности Среднего коридора, экономические возможности региона. В частности, с этой точки зрения состоялся обмен мнениями по таким темам, как значимость Зангезурского коридора, новые транспортные возможности, которые создаст коридор Восток-Запад, расширение и диверсификация международных грузоперевозок.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
Участники бакинской международной конференции посетили Агдам (ФОТО)
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