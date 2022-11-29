Азербайджанские исследователи из Ирана, ныне проживающие во Франции, посетили Шушу (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Ныне проживающие во Франции уроженцы Тебриза, азербайджанские исследователи в сфере защиты прав иранских азербайджанцев, посетили город Шуша.

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, председатель Комитета защиты прав человека Жаля Тебризли и правозащитник, писатель-исследователь Машалла Разми ознакомились с расстрелянными со стороны армян бюстами известных деятелей азербайджанской культуры Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли на центральной площади города.

Также они ознакомятся с другими памятниками культуры и домами, подвергшимися армянскому вандализму в течение тридцати лет оккупации, с восстановительными работами, проводимыми в городе.

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