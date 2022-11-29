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Азербайджанские исследователи из Ирана, ныне проживающие во Франции, посетили Шушу (ФОТО)

Политика Материалы 29 ноября 2022 10:03 (UTC +04:00)
Азербайджанские исследователи из Ирана, ныне проживающие во Франции, посетили Шушу (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ШУША /Trend/ - Ныне проживающие во Франции уроженцы Тебриза, азербайджанские исследователи в сфере защиты прав иранских азербайджанцев, посетили город Шуша.

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, председатель Комитета защиты прав человека Жаля Тебризли и правозащитник, писатель-исследователь Машалла Разми ознакомились с расстрелянными со стороны армян бюстами известных деятелей азербайджанской культуры Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли на центральной площади города.

Также они ознакомятся с другими памятниками культуры и домами, подвергшимися армянскому вандализму в течение тридцати лет оккупации, с восстановительными работами, проводимыми в городе.

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Азербайджанские исследователи из Ирана, ныне проживающие во Франции, посетили Шушу (ФОТО)
Азербайджанские исследователи из Ирана, ныне проживающие во Франции, посетили Шушу (ФОТО)
Азербайджанские исследователи из Ирана, ныне проживающие во Франции, посетили Шушу (ФОТО)
Азербайджанские исследователи из Ирана, ныне проживающие во Франции, посетили Шушу (ФОТО)
Азербайджанские исследователи из Ирана, ныне проживающие во Франции, посетили Шушу (ФОТО)
Азербайджанские исследователи из Ирана, ныне проживающие во Франции, посетили Шушу (ФОТО)
Азербайджанские исследователи из Ирана, ныне проживающие во Франции, посетили Шушу (ФОТО)
Азербайджанские исследователи из Ирана, ныне проживающие во Франции, посетили Шушу (ФОТО)
Азербайджанские исследователи из Ирана, ныне проживающие во Франции, посетили Шушу (ФОТО)
Азербайджанские исследователи из Ирана, ныне проживающие во Франции, посетили Шушу (ФОТО)
Азербайджанские исследователи из Ирана, ныне проживающие во Франции, посетили Шушу (ФОТО)
Азербайджанские исследователи из Ирана, ныне проживающие во Франции, посетили Шушу (ФОТО)
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