Группе лиц присвоены почетное звание "Заслуженный журналист" и персональная стипендия Президента Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный журналист" и персональной стипендии Президента Азербайджанской Республики лицам, принимающим активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению, почетное звание "Заслуженный журналист" присваивается следующим лицам:

Алиеву Ильхаму Яйлагали оглу

Мусаеву Алгышу Гасан оглу.

Персональная стипендия Президента Азербайджанской Республики присуждается следующим лицам:

Халилову Захиду Абдулла оглу

Шадлинскому Вагифу Билас оглу

Велиеву Мисирхану Иззет оглу.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.