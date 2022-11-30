Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Группа лиц награждена Почетным дипломом Президента по случаю 30-летия партии "Ени Азербайджан"

Политика Материалы 30 ноября 2022 17:22 (UTC +04:00)
Группа лиц награждена Почетным дипломом Президента по случаю 30-летия партии "Ени Азербайджан"

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" лиц, принимающих активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению, по случаю 30-летия партии "Ени Азербайджан" за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" награждаются:

Алиев Панах Али оглу

Ибрагимов Эльдар Рза оглу

Гулиев Искендер Гасан оглу

Мамедгасанов Рафиг Муса оглу

Насиров Мамед Яхья оглу.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости