Группа лиц награждена Почетным дипломом Президента по случаю 30-летия партии "Ени Азербайджан"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" лиц, принимающих активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.
Согласно распоряжению, по случаю 30-летия партии "Ени Азербайджан" за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" награждаются:
Алиев Панах Али оглу
Ибрагимов Эльдар Рза оглу
Гулиев Искендер Гасан оглу
Мамедгасанов Рафиг Муса оглу
Насиров Мамед Яхья оглу.