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Премьер-министр Али Асадов встретился c главой Дагестана Сергеем Меликовым

Политика Материалы 6 декабря 2022 17:59 (UTC +04:00)
Премьер-министр Али Асадов встретился c главой Дагестана Сергеем Меликовым

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БАКУ/Trend/ - 6 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране главой Республики Дагестан Российской Федерации Сергеем Меликовым, передает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

Как сообщается, на встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Дагестаном в различных сферах, обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Выражена убежденность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Дагестаном будет и впредь способствовать дальнейшему укреплению азербайджано-российского взаимовыгодного партнерства.

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