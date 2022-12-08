Джейхун Байрамов встретился с президентом Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 8 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с президентом Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО Оджалом Огузом, находящейся в Азербайджане для участия в международной конференции по вопросам охраны культурных ценностей и роли конвенций ЮНЕСКО в этом.

На встрече были отмечены братские связи Азербайджана и Турции, а также тесное сотрудничество национальных комиссий двух стран по делам ЮНЕСКО. Была отмечена важность взаимной поддержки в вопросах совместного представления в списки ЮНЕСКО общего наследия тюркского мира.

Министр Джейхун Байрамов, отметив, что в ходе агрессии Армении против Азербайджана почти 30 лет систематически уничтожалось, разграблялось, присваивалось культурное наследие страны, рассказал об ущербе, нанесенном нашему культурному наследию. Он также рассказал о существующей минной опасности на освобожденных территориях и связанных с этим серьезных гуманитарных последствиях. Кроме того, министр проинформировал о практических шагах, предпринимаемых нашей страной для преодоления тяжелых последствий оккупации, отметив, что восстанавливаются, охраняются все культурные и религиозные памятники на освобожденных территориях, независимо от их происхождения. Он подчеркнул, что Азербайджан неоднократно информировал ЮНЕСКО о грубых нарушениях и незаконной деятельности Армении, поднимал вопрос о необходимости отправки технической миссии на освобожденные территории.

Оджал Огуз в свою очередь рассказал о мерах, совместно осуществляемых странами-членами ТЮРКСОЙ по сохранению нематериального культурного наследия, а также поздравил Азербайджан с объявлением города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год. Он подчеркнул, что сохранение культурного наследия Азербайджана, и в частности на освобожденных от оккупации территориях, является нашей общей ответственностью на международном уровне.

На встрече стороны обменялись мнениями о совместных мероприятиях, которые пройдут в культурной столице тюркского мира - Шуше в 2023 году, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)