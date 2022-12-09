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Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Зангиланского района

Политика Материалы 9 декабря 2022 13:05 (UTC +04:00)
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Зангиланского района

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БАКУ /Trend/ - В 21:00 8 декабря на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Неркин-Анды и Цав Гафанского района, подвергли непрерывному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана, расположенные в направлении населенных пунктов Коллугышлаг и Рездере Зангиланского района, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГПС Азербайджана.

Согласно информации, вражеский обстрел был подавлен ответным огнем. Оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанских подразделений.

"Расцениваем произошедшее как очередную провокацию армянской стороны", - говорится в сообщении ГПС.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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