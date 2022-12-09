Азербайджан импортирует более 95% лекарств - премьер-министр (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан импортирует более 95 процентов лекарств.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

По его словам, лекарственные препараты импортируются в основном из России, Турции, Украины, Беларуси и других стран.

Премьер-министр отметил влияние на цены на импортируемые лекарства региональной и глобальной геополитической напряженности.

Он подчеркнул, что для улучшения ситуации с импортом лекарств министерству здравоохранения, Государственному таможенному комитету, Государственному агентству по обязательному медстрахованию даны соответствующие поручения.

”Также призываю комитет по здравоохранению Милли Меджлиса и депутатов выдвинуть свои предложения по этому вопросу", - добавил Асадов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)