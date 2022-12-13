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В минобороны Азербайджана состоялось собрание с участием военных атташе (ФОТО)

Политика Материалы 13 декабря 2022 16:39 (UTC +04:00)
В минобороны Азербайджана состоялось собрание с участием военных атташе (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 13 декабря в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны с участием аккредитованных в Азербайджане военных атташе иностранных государств состоялось совещание по итогам 2022 года.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана, передав участникам совещания приветствия министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова, начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов проинформировал их о работе, проведенной в нашей стране в нынешнем году в рамках военного сотрудничества, а также о планируемой деятельности на 2023 год.

Участники совещания также были проинформированы о работе, проводимой на освобожденных от оккупации территориях.

В заключение были даны ответы на интересующие военных атташе вопросы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В минобороны Азербайджана состоялось собрание с участием военных атташе (ФОТО)
В минобороны Азербайджана состоялось собрание с участием военных атташе (ФОТО)
В минобороны Азербайджана состоялось собрание с участием военных атташе (ФОТО)
В минобороны Азербайджана состоялось собрание с участием военных атташе (ФОТО)
В минобороны Азербайджана состоялось собрание с участием военных атташе (ФОТО)
В минобороны Азербайджана состоялось собрание с участием военных атташе (ФОТО)
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