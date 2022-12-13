Беглый Варданян провоцирует армян на новый конфликт с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Ставший в одночасье одним из лидеров сепаратистов Рубик Варданян, бывший российский олигарх, сбежавший из Москвы, чтобы спасти свои миллиарды от западных санкций, продолжает делать все возможное, чтобы не допустить диалога и примирения между Азербайджаном и Арменией под видом «спасения» армянского населения Карабахского региона Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в статье посла по особым поручениям министерства иностранных дел Азербайджана Парвина Мирзазаде.

«Варданян, считающий себя хозяином территории Азербайджана, на которой временно размещены российские миротворцы, своими «громкими», безответственными заявлениями не только провоцирует новые конфликты, но и угрожает всему мирному процессу, подвергая риску мирное население как Карабахского региона Азербайджана, так и Армении. Именно с появлением Варданяна в Карабахском регионе ситуация стала накаляться, так как он делал все, что мог, для того, чтобы спровоцировать новое вооруженное противостояние с азербайджанской стороной, представляя себя единственным «спасителем» армянского населения», - говорится в статье.

Мирзазаде отмечает, что армянская сторона при молчании российских миротворцев осуществляла провокационные действия в отношении представителей министерства экологии Азербайджана, которые хотели провести мониторинг на незаконно эксплуатируемых месторождениях золота и молибдена.

«Варданян, явившийся туда самолично и пытавшийся вступить в переговоры с представителями азербайджанских властей, но получивший категорический отказ от любого разговора с ним, помчался домой с пустыми руками. Азербайджанская сторона давно заявила, что не будет вести никаких переговоров с Рубиком и ему подобными, поскольку эти малоизвестные лица не являются представителями армянского населения Карабаха, а незаконно находящиеся на территории Азербайджана преступники, грубо нарушившие законы страны и подлежащие уголовному преследованию», — пишет посол по особым поручениям.

Автор подчеркивает, что Рубик также подрывает усилия международных посредников по достижению мира.

«Азербайджан не намерен больше терпеть такую ситуацию. Иными словами, если провокации Варданяна и его окружения будут продолжаться, никто не сможет помочь им уйти от азербайджанского правосудия», - говорится в статье.