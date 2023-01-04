Заявление Армении направлено на искусственное обострение ситуации - МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Очередное заявление министерства иностранных дел (МИД) Армении от 3 января 2023 года относительно акции протеста на Лачинской дороге является совершенно необоснованным и направлено на то, чтобы вызвать недоумение международных партнеров по этому вопросу и искусственно обострить ситуацию.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в комментарии управления пресс-службы МИД Азербайджана к заявлению МИД Армении от 3 января 2023 года.

"Неудивительно, что МИД Армении дает искаженные заявления в связи с мирными протестами представителей гражданского общества Азербайджана против факта разграбления Арменией наших природных ресурсов в период 30-летней оккупации территорий Азербайджана. Похоже, что армянская сторона по-прежнему заинтересована в продолжении незаконной экономической и иной деятельности на территории нашей страны.

Хорошо известно, что правительство Азербайджана в течение более чем года, то есть с ноября 2021 года, многократно направляло обращения с требованием пресечения незаконной экономической деятельности на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, и в последний раз пыталось решить вопрос путем переговоров 3-10 декабря. Несмотря на все эти усилия, армянская сторона проигнорировав обращения, заблокировала доступ на территорию соответствующих структур и пыталась продолжить незаконную деятельность. Именно все эти действия вызвали справедливый протест азербайджанской общественности, из-за чего и проводится мирная акция с требованием предотвращения злоупотреблений Лачинской дорогой, предназначенной исключительно в гуманитарных целях.

Каждое высказывание против этих протестов расценивается как неприемлемое и является прямым нарушением норм и принципов международного права, таких как суверенитет, территориальная целостность Азербайджана, а также неуважением к Конституции страны и правам протестующих, в которой отражено положение о принадлежности Азербайджану всех природных ресурсов, находящихся на его территории.

Однако утверждения о том, что протесты якобы привели к перекрытию Лачинской дороги и вызвали гуманитарный кризис, являются безосновательными. Неоспорим факт ежедневного беспрепятственного проезда транспортных средств, медицинских автомобилей, принадлежащих Международному Комитету Красного Креста (МККК) и миротворческому контингенту (РМК). Также правительство Азербайджана и представители гражданского общества заявили о готовности оперативно решать все гуманитарные потребности, с которыми могут столкнуться армянские жители.

Несмотря на призывы азербайджанской стороны к армянским жителям о том, что дорога открыта и может быть использована по назначению согласно трехстороннему заявлению, провокаторы, выдающие себя за представителей проживающих в Карабахе армян, отговаривают население от использования дороги, и это еще раз доказывает, что именно такие люди, создавая ложное впечатление о мирной акции протеста, преследуют цель продолжать свои незаконные и гнусные действия.

Что касается обвинений в нарушении трехстороннего заявления, мы хотели бы напомнить армянской стороне что, незаконная добыча и перевозка природных ресурсов с территории Азербайджана, продолжение военного снабжения армянских вооруженных сил, которые еще не полностью выведены из Азербайджана, усиление минной угрозы путем перевозки мин через Лачинскую дорогу и установка их на территории Азербайджана, незаконный переход граждан третьих стран согласно этому документу подписанному также лидером Армении, неприемлимы и являются грубым нарушением условий трехстороннего заявления.

Несмотря на манипулятивную кампанию МИД Армении в связи с заседанием Совета Безопасности (СБ) ООН 20 декабря 2022 года, можно сказать, что почти все государства-члены СБ ООН выступили с призывами к выполнению обязательств по трехстороннему заявлению, а также взаимному признанию и уважению суверенитета и территориальной целостности, тем самым укрепив позицию Азербайджана и не поддержав провокаций со стороны Армении. Призывы Армении направить на территорию Азербайджана любую миссию, расцениваются как очередная провокация против суверенитета и территориальной целостности нашей страны и этому должен быть положен конец.

Обвинение Азербайджана со стороны МИД Армении в депортации и этнической чистке, помимо абсурда, является еще и тщетной попыткой скрыть систематическую и последовательную политику этнических чисток в отношении азербайджанцев на территории Армении и Азербайджана, проводимую армянами на протяжении всего 20 века. Историческими фактами являются, как территориальные претензии, вспыхнувшие в очередной раз в 1987 году, депортация и этнические чистки в отношении около миллиона азербайджанцев, так и имевшие место многочисленные случаи массовых убийств азербайджанцев.

При этом стоит напомнить, что даже в 44-дневной Отечественной войне количество азербайджанского гражданского населения, погибшего на территориях, значительно удаленных от зоны боевых действий, было во много раз больше заявленного числа погибших армянского гражданского населения. Все это неопровержимые доказательства того, какая сторона наносит удары по гражданскому населению.

Азербайджан еще раз призывает Армению соблюдать обязательства, вытекающие из международного права и трехстороннего заявления - воздерживаться от действий, направленных против суверенитета и территориальной целостности нашей страны, прекратить агрессивные политические и военные провокации. Позиция Азербайджана относительно мира, стабильности и развития региона принципиальна и последовательна, с нашей стороны будут продолжены мероприятия, основанные на международном праве и сложившемся международном опыте", - говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)