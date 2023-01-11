Фирдовси Умудов: Самая высшая цель для нас, спортсменов — быть достойными доверия, оказанного Президентом

Встреча Президента Азербайджана, Президента Национального олимпийского комитета (НОК) Ильхама Алиева со спортсменами и специалистами, посвященная спортивным итогам года, вызывает большой энтузиазм у спортивной общественности и побуждает их к еще большим достижениям. Последовательные шаги, предпринятые в направлении улучшения социального положения, жилищно-бытовых условий спортсменов, присвоение почетных званий и государственных наград отличившимся в спортивной жизни республики деятелям являются большой мотивацией и это многократно повышает нашу ответственность. Сегодня мы можем с гордостью сказать, что Азербайджан, позиции которого на мировой арене укрепляются с каждым годом, зарекомендовал себя как сильная спортивная держава.

Об этом сказал АЗЕРТАДЖ Фирдовси Умудов, президент профессионального спортивного клуба «Сархадчи», полковник Государственной пограничной службы, участник Отечественной войны, удостоенный главой государства почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта» за заслуги перед развитием спорта в Азербайджане.

Спортивный эксперт отметил, что проводимая в последние годы государственная политика в целом сегодня дает свои хорошие результаты, как и во всех сферах жизни, в направлении спорта также достигнуты большие успехи. Он подчеркнул, что, как и в предыдущие годы, 2022 год стал для азербайджанского спорта годом, насыщенным многими достижениями. По отдельным видам спорта одержано бесчисленное количество побед, в нашей стране на высоком уровне проведены престижные международные соревнования, проделано достаточно важных работ по укреплению материально-технической базы спортивной сферы.

«Президент Ильхам Алиев, являющийся достойным последователем школы политического менеджмента архитектора и основателя нашей независимой государственности, общенационального лидера Гейдара Алиева, как дальновидный государственный деятель и политик, взял курс на превращение спорта в общенациональное движение для того, чтобы воспитать здоровую молодежь и тем самым обеспечить здоровое будущее для нашего народа. Первый вице-президент Азербайджана, Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева уделяет особое внимание развитию спорта. Сегодня не только в столице Баку, но и в регионах строительство и сдача в эксплуатацию олимпийских спортивных комплексов, различных спортивных сооружений, создание мощной материально-технической базы являются ярким проявлением мудрой политики, направленной на здоровое будущее людей", -сказал он.

Отметив роль спорта в воспитании нашей молодежи в духе патриотизма, Ф.Умудов сказал, что глава нашего государства, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев на встрече со спортсменами подчеркнул важность в нашей исторической Победе чувства патриотизма и любви к земле у молодежи.

«Сегодня наши спортсмены демонстрируют большую силу, решительность и волю на международных аренах, потому что представляют победоносный Азербайджан. Они показывают, что великой Победы, которую одержали на полях сражений, у нас есть неукротимая сила добиться и на спортивных аренах», - сказал он.

Президент профессионального спортивного клуба «Сархадчи» сказал, что историческая Победа, подаренная азербайджанскому народу Победоносным Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым, вернула уверенность в себя не только спортсменам, но и азербайджанцам всего мира, в качестве победоносного народа: "Мы всегда мечтали, чтобы в нашем Карабахе проводились международные мероприятия и соревнования. Глава нашего государства исполнил наше заветное желание.

Сегодня в нашей родной Шуше, Суговушане, Зангилане и других освобожденных исторических территориях проходят мероприятия мирового значения, приглашаются зарубежные гости. Они своими глазами видят, как возрождаются наши земли, многие годы находившиеся под оккупацией армянских вандалов, и поражены проводимыми реставрационно-строительными работами широкого масштаба. Азербайджанцы мира гордятся Президентом Ильхамом Алиевым как полководцем, одержавшим Победу. Мы гордимся тем, что у нас есть лидер и руководитель, чье слово так же велико и весомо, как и его подпись".

Фирдовси Умудов также выразил признательность за присвоение почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта» за заслуги в развитии спорта в Азербайджане: «Самая высшая цель для нас, спортсменов, — быть достойным быть достойным оказанному доверию Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, служить с достоинством Родине, народу и государству. Мы мобилизуем все наши силы для этой святой миссии. Выражаем благодарность за внимание и заботу, проявленные к нам со стороны государства».