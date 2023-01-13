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Размер ежемесячной президентской пенсии для инвалидов по зрению увеличена до 300 манатов

Политика Материалы 13 января 2023 11:22 (UTC +04:00)
Размер ежемесячной президентской пенсии для инвалидов по зрению увеличена до 300 манатов

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Указ о внесении изменений в Указ № 1232 от 30 декабря 2020 года "Об увеличении размера пенсии Президента Азербайджана, назначаемой лицам с установленной инвалидностью по зрению, наступившей в связи с нарушением функций организма на 81-100 процентов по общим причинам, и об учреждении пенсии Президента Азербайджанской Республики лицам с установленной инвалидностью по зрению, наступившей в связи с нарушением функций организма на 81-100 процентов по общим причинам".

Как сообщает в пятницу Trend, согласно указу, с 1 января 2023 года ежемесячный размер стипендии Президента Азербайджана, назначаемой лицам данной категории установлена в размере 300 манатов.

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