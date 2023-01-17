Утверждения о якобы закрытии Азербайджаном Лачинской дороги необоснованны – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана имеют законное право протестовать против незаконной экономической деятельности, в том числе незаконной эксплуатации природных ресурсов и злоупотребления Лачинской дорогой на территориях Азербайджана, где дислоцирован российский миротворческий контингент, и законные требования протестующих должны быть выполнены.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Министр подчеркнул, что утверждения о якобы закрытии Азербайджаном Лачинской дороги, блокаде армянских жителей, проживающих на территории Азербайджана, и создании гуманитарного кризиса необоснованны.

"Ежедневно по Лачинской дороге проезжают десятки автомобилей миротворческого контингента, Международного комитета Красного Креста, армянских машин скорой помощи, что опровергает безосновательные претензии армянской стороны", - сказал Джейхун Байрамов.