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Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем генсека НАТО (ФОТО)

Политика Материалы 19 января 2023 22:24 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем генсека НАТО (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 19 января 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со специальным представителем Генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены актуальные вопросы текущей повестки сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также региональные и международные вопросы, текущая ситуация в связи с Лачинской дорогой.

Министр отметил, что постоянный политический диалог между Азербайджаном и НАТО способствует сотрудничеству в различных сферах. участие Азербайджана как страны, вносящей вклад в международный мир и безопасность, в миротворческих операциях, осуществляемых под руководством НАТО, является воплощением того значения, которое страна придает сотрудничеству в этой области.

Глава МИД подробно проинформировал о ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении продвижения мирной повестки, о военно-политических провокациях Армении, подрывающих мирный процесс, и о все еще существующей минной угрозе. Также была предоставлена информация о ситуации в связи с Лачинской дорогой, вызвавшей протесты представителей гражданского общества Азербайджана. Он отметил, что утверждения о якобы "блокаде" армянских жителей на территориях Азербайджана, "гуманитарном кризисе" безосновательны и не отражают действительность, и нацелены на сокрытие фактов злоупотребления Арменией Лачинской дорогой, которая предназначена для использования только в гуманитарных целях. Было отмечено, что, несмотря на неконструктивные шаги армянской стороны, Азербайджан готов провести в короткие сроки следующую встречу по переговорам и полон решимости продвигать мирную повестку дня.

Спецпредставитель генсека НАТО сказал, что взаимные визиты способствуют развитию сотрудничества. С удовлетворением отметив участие Азербайджана в миротворческих операциях в рамках НАТО, он подчеркнул, что азербайджанские миротворцы сыграли важную роль в эвакуации в Кабульском международном аэропорту. С удовлетворением было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и НАТО осуществляется и в других сферах, в том числе в сферах энергетической безопасности, образования и т.д. Было отмечено, что наличие напряженности в регионе вызывает обеспокоенность, и подчеркнута важность продолжения процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией для установления мира и безопасности.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем генсека НАТО (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем генсека НАТО (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем генсека НАТО (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем генсека НАТО (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем генсека НАТО (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем генсека НАТО (ФОТО)
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