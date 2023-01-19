Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем генсека НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 января 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со специальным представителем Генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены актуальные вопросы текущей повестки сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также региональные и международные вопросы, текущая ситуация в связи с Лачинской дорогой.

Министр отметил, что постоянный политический диалог между Азербайджаном и НАТО способствует сотрудничеству в различных сферах. участие Азербайджана как страны, вносящей вклад в международный мир и безопасность, в миротворческих операциях, осуществляемых под руководством НАТО, является воплощением того значения, которое страна придает сотрудничеству в этой области.

Глава МИД подробно проинформировал о ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении продвижения мирной повестки, о военно-политических провокациях Армении, подрывающих мирный процесс, и о все еще существующей минной угрозе. Также была предоставлена информация о ситуации в связи с Лачинской дорогой, вызвавшей протесты представителей гражданского общества Азербайджана. Он отметил, что утверждения о якобы "блокаде" армянских жителей на территориях Азербайджана, "гуманитарном кризисе" безосновательны и не отражают действительность, и нацелены на сокрытие фактов злоупотребления Арменией Лачинской дорогой, которая предназначена для использования только в гуманитарных целях. Было отмечено, что, несмотря на неконструктивные шаги армянской стороны, Азербайджан готов провести в короткие сроки следующую встречу по переговорам и полон решимости продвигать мирную повестку дня.

Спецпредставитель генсека НАТО сказал, что взаимные визиты способствуют развитию сотрудничества. С удовлетворением отметив участие Азербайджана в миротворческих операциях в рамках НАТО, он подчеркнул, что азербайджанские миротворцы сыграли важную роль в эвакуации в Кабульском международном аэропорту. С удовлетворением было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и НАТО осуществляется и в других сферах, в том числе в сферах энергетической безопасности, образования и т.д. Было отмечено, что наличие напряженности в регионе вызывает обеспокоенность, и подчеркнута важность продолжения процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией для установления мира и безопасности.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.