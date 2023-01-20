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Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)

Политика Материалы 20 января 2023 12:41 (UTC +04:00)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня - 33-я годовщина трагедии 20 Января.

Как сообщает в пятницу Trend, азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января.

В День всенародной скорби премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев и другие государственные деятели посетили Аллею шехидов, возложили цветы к могилам героических сынов Родины и почтили их память.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.

(Фото: Заур Мустафаев)

Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
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