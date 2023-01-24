Азербайджан и Россия будут сотрудничать в области применения международных медико-санитарных правил

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве между министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) о сотрудничестве в области применения Международных медико-санитарных правил (2005 г.)".

Как сообщает во вторник Trend, указом утверждено "Соглашение о сотрудничестве между министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) о сотрудничестве в области применения Международных медико-санитарных правил (2005 г.)", подписанное 17 ноября 2022 года в городе Баку.

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