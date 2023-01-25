Девятиклассника сожгли на глазах у родителей - Зверства армян против западных азербайджанцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 ноября 1988 года была созвана внеочередная сессия Верховного Совета Армянской ССР без участия азербайджанских депутатов. В Армении руководителям районов была отпущена неделя - до 28 ноября должна была завершиться акция по очистке Армении от азербайджанцев.

В статье "Момент катастрофы, момент ответственности", опубликованной в органе ЦК Компартии Армении, Верховного Совета и Совета министров, в газете "Коммунист" (13 декабря 1988, на рус. языке), говорилось о массовых убийствах, совершенных в те дни.

"26 ноября 500 армян из числа жителей Кировакана (ныне Ванадзор) двинулись в сторону села Шаумян (прежнее название Вартанлы). Сначала в селе Вартанлы, а затем в селе Куйбышев были совершены массовые убийства".

В селе Вартанлы, полностью населенном азербайджанцами в начале XX века, к концу 1988 года армяне составляли большинство. В ночь с 25 на 26 ноября армяне совершили вооруженное нападение на село. В тот день шел сильный снег, была метель. Азербайджанцы были вынуждены покинуть село и отступить в окрестные леса.

Армяне, жившие в Вартанлы, шли впереди разъяренного отряда, метили дома, где укрывались азербайджанцы. А председатель сельсовета Аракелян был проводником.

29 апреля 2015 года на сайте www.epress.am была размещена статья журналистки Мане Папяна, в настоящее время проживающей в городе Ванадзор "События в Гугарке. Как громили азербайджанцев в Армении". Мане Папян отправилась в село Вартанлы, где произошли трагические события, и пообщалась с живыми свидетелями происшествия.

В этой статье из информации, предоставленной журналистке Григорием Шахвердяном, который был прокурором города Кировакан во время вартанлинской резни, становится ясно, что накануне сумгаитских событий национальный вопрос в Армении достиг пика напряженности. По словам Шахвердяна, у него был официальный документ об увольнении в Гугаркском районе 634 азербайджанцев в марте-ноябре 1988 года.

Бывший член комитета "Карабах" Артур Сакунс также признался, что ночью автобусы, перевозившие азербайджанцев из села Арчут Гугаркского района, в дороге были атакованы армянами.

Мане Папян пишет: "Согласно официальной информации, в то время в селе Вартанлы были убиты 11 азербайджанцев. Это событие вызвало большой резонанс не только в Армении, но и за ее пределами. Для выявления виновных из Москвы прибыла следственная группа, состоящая из более чем 100 человек. В результате в бюро Гугаркского райкома партии были уволены первый секретарь Лаврентий Багдасарян, председатель Исполкома Самвел Газарян и все сотрудники шаумянской милиции"

Рима Саргсян, работавшая в те дни заместителем директора школы в селе Вартанлы, рассказала корреспонденту, что армяне убили ученика 9 класса Алима Искандерова, сбросив его со скалы.

На самом же деле смерть ученика Искандерова была ужаснее.

Историк - ученый Назим Мустафа отмечает, что Кироваканские армяне под предводительством Эдика Мартиросяна в ночь с 26 на 27 ноября совершили вооруженное нападение на село. В тот день шел сильный снег, свирепствовала метель. Большинство азербайджанцев, были вынуждены покинуть свои дома и бежать в окрестные леса.

"Армянские бандиты привязали к дереву Мехралы Искандерова, который наткнулся на них в селе, на его глазах накинули веревку на шею его жены и, всячески оскорбляя, волокли по деревне. Их сын, который учился в 9 классе, узнав о случившемся, для спасения родителей, взял дробовик и открыл огонь по армянам. Его ранили. Раненого школьника бросили в костер и сожгли на глазах у его родителей. Там же изверги забили до смерти и его родителей ".

Убийца по имени Самвел, житель села Вартанлы, с гордостью рассказал корреспонденту, как он расстреливал азербайджанцев, покинувших село и отступивших в горы, и как сбрасывал их с отвесных скал. Следственная группа из Москвы арестовала Самвела, но позже он был освобожден.

Во время интервью Мане Папян Самвел позировал на фоне оружия, из которого он когда-то убивал азербайджанцев.

Житель вартанлы Степан Айвазян признался, что оставшиеся в селе азербайджанцы были убиты армянами из Кировакана, их трупы были сожжены.

"В Шаумян прибыли группы из Ванадзора под руководством Эдика Мартиросяна. Они сжигали трупы, чтобы никто их не опознал", - сказал Айвазян.

Заместитель директора Рима Саргсян вспоминает, что один из азербайджанцев сбежал и вошел в школу, армяне схватили его и сожгли. Рима Саргсян показал корреспонденту место, где был сожжен азербайджанец. Сразу после совершения геноцида против азербайджанцев в вартанлы армяне заняли их дома, а затем разрушили сельское кладбище.

В целом, только 26-27 ноября в селе Вартанлы было зверски убито и сожжено 14 азербайджанцев. Уцелевшие жители села в снежную погоду укрывались в горах и лесах. Они только в темное время суток отправлялись в путь и добрались до Азербайджана только на 13 или 14 день . Десятки вартанцев пропали без вести в горах. Многие из тех, что добрались до Азербайджана ушли в мир иной в следствии полученных физических и моральных травм, болезней, стали инвалидами на всю оставшуюся жизнь.

(Перевод: Нубар Кулузаде)