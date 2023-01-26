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В Азербайджане продлен на два года срок субсидирования кредитов предпринимателей

Политика Материалы 26 января 2023 15:58 (UTC +04:00)
В Азербайджане продлен на два года срок субсидирования кредитов предпринимателей

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 29 ноября 2017 года №1691 "Об обеспечении деятельности Ипотечного и кредитного-гарантийного фонда Азербайджанской Республики".

Данным указом в части 6 указа Президента Азербайджанской Республики от 29 ноября 2017 года №1691 "Об обеспечении деятельности Ипотечного и кредитного-гарантийного фонда Азербайджанской Республики" цифры "2022" заменяются на "2024".

Настоящий указ применяется с 1 января 2023 года.

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