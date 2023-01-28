В Санкт-Морице в рамках Кубка мира по снежному поло открылся павильон Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 38-го Кубка мира по снежному поло, который прошел в швейцарском городе Санкт-Мориц, при организации Фонда Гейдара Алиева начал свою работу павильон Азербайджана, сообщает в субботу Trend.

Отметим, что на начавшемся 27 января Кубке мира по снежному поло Азербайджан представляет команда “Land of Fire” при поддержке Федерации конного спорта Азербайджана. В первом раунде соревнований наша команда прошла в полуфинал, и посвятила свою победу памяти старшего лейтенанта Орхана Аскерова, погибшего при предотвращении теракта, произошедшего в посольстве Азербайджана в Иране.

В рамках соревнований, которые продлятся до 29 января, многочисленным зрителям в азербайджанском павильоне будет представлена информация об истории, культуре Азербайджана, богатых туристических возможностях, будут демонстрироваться различные экспонаты. В первый день работы павильона демонстрировались национальные костюмы, искусство ковра и шелка, национальные музыкальные инструменты, образцы различных ремесел, а также келагаи, имеющие 150-летнюю историю. В павильоне также демонстрируются различные археологические находки, обнаруженные на территории Азербайджана, древние виды искусства, в том числе образцы гончарного дела, организуются мастер-классы по гончарному делу.

Зрителям также представлены публикации Фонда Гейдара Алиева, охватывающие различные сферы.

Гости могут познакомиться здесь с азербайджанской кухней и попробовать вкусные национальные блюда. В павильоне также представлены различные национальные бренды Азербайджана, рассказывается об истории виноградарства и виноделия в нашей стране, гости могут также попробовать вина марки Meysəri.

Также демонстрируются ювелирные изделия бренда Resm, галереи IRS с образцами современного искусства, сохраняющими исторические традиции, а также золотые и серебряные монеты, представленные ЗАО "AzerGold".

А сегодня состоится традиционный вечер под названием Baku-Moritz Night. В ходе мероприятия состоится церемония Baku-Moritz Polo Award. На церемонии, при организации Фонда Гейдара Алиева, в качестве специального гостя выступит проживающий во Франции известный азербайджанский пианист Этибар Асадли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)