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По Лачинской дороге проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)

Политика Материалы 31 января 2023 08:45 (UTC +04:00)
По Лачинской дороге проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)

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ШУША /Trend/ - 31 января участники экоакции создали условия для беспрепятственного проезда автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).

Как сообщает в во вторник сотрудник Trend, командированный в Шушу, был обеспечен беспрепятственный проезд по Лачинской дороге автоколонны из трех легковых и одного грузового автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК).

Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается уже пятьдесят первый день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.

По Лачинской дороге проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали автомобили Красного Креста (ФОТО)
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