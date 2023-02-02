Азербайджан и Румыния полны решимости сделать партнерство еще сильнее - Клаус Йоханнис

БАКУ /Trend/ - У нас была почти долгая дискуссия, но я думаю, что это было абсолютно необходимо.
Как передает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Румынии Клаус Йоханнис на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.
«Мы оба полны решимости сделать наше партнерство еще сильнее и способствовать достижению все больших и лучших результатов», - сказал Президент Румынии, отметив, что он провел с азербайджанским коллегой обмен мнениями по различным вопросам.