Азербайджан и Румыния полны решимости сделать партнерство еще сильнее - Клаус Йоханнис

БАКУ /Trend/ - У нас была почти долгая дискуссия, но я думаю, что это было абсолютно необходимо.

Как передает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Румынии Клаус Йоханнис на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.